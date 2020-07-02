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توك شو

بعد المعاناة من خيانة الإخوان.. بسمة وهبة: السيسي رجل رائع وشجاع.. وهنطبل للإنجازات بكل فخر

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:45 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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عبد الخالق صلاح
أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادتها الكبيرة بالإنجازات التي حققها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حتي الآن، قائلة "السيسي رجل رائع وشجاع، وهناك تغيير حقيقي في شكل الحياة المصرية.. ومحدش هيخاف".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "البلد دى عانت طعم الفوضى على يد الإخوان، الذين كانوا يحرقون ويدمرون عشان يركبوا ويتحكموا ويحكموا بلدنا.. البلد دى داقت طعم الخيانة على يد الإخوان، وإرهاب المواطن المصري وتخويفه من أن يقول كلمة إيجابية وكلمة حق في حق بلده.. بيخوفونا نقول كلمة حلوة عن مسئول أو بلد أو إنجاز، عاملين فزاعة".

وتابعت:" الإخوان يحاولون تكميم الأفواه، واتهام من يقول كلمة حلوة في حق بلده، بأنه مطبلاتى واللى يشتغل أراجوز في تركيا عشان يشتم مصر يبقى إعلامي وجامد!. أقول إيه؟.. قلب الحقائق دينكم وحقيقتكم لكن احنا مش بنخاف والمواطن المصرى مش جبان والإعلام المصرى هيبفضل واقف جنب بلده.. ودا دورنا جنب بلدنا".

وواصلت: "سنرصد الإنجازات والإيجابيات.. لو دا تطبيل أيوة إحنا هنطبل لبلدنا بفخر.. مش زيكم بتطبلوا لأردوغان بالاجرة وتخونوا بلدكم.. مصر خاضت معركة كبيرة ضد الإخوان وانتصروا فيها، وجاء الآن وقت للمواطنين للوقوف ضد فزاعة الإخوان.. بنطبل لبلدنا مصر ومش هنسيبها تروح مننا تاني".
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