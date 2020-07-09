مجدى عبد الغني: انتخابات الجبلاية ٤ سنوات بأمر الفيفا.. وأبو ريدة مش لاقى وجوه جديدة.. والأهلي والزمالك فى نهائى دورى الأبطال

كلما اقتربت انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة اشتعلت حدة التصريحات بين جميع المتنافسين على مقعد الرئيس أو عضوية مجلس إدارة الجبلاية القادم.









مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أحد المرشحين بقوة على مقعد عضوية الجبلاية ويتمتع بثقة أعضاء الجمعية العمومية نظرا لوجود جسر من التواصل من خلال منصبه فى الجمعية التى تخدم لاعبي الأندية بمختلف مسمياتها.









البلدوزر تحدث إلى "صدى البلد" وكشف عن العديد من أبرز الملفات فى الشأن الرياضي.









كشف مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن تفاصيل جديدة بشأن مدة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة.









وقال البلدوزر إن انتخابات مجلس الجبلاية المقبلة ستكون لمدة ٤ سنوات، وهذا الأمر من الثوابت التى يتعامل معها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع جميع الاتحادات الأهلية.









وأضاف أنه يتعامل باستمرار مع مسئولى الفيفا بحكم منصبه رئيسًا لجمعية اللاعبين المحترفين، ويعلم تمامًا أن الفيفا لا يتعامل فى مدد انتخابات الاتحادات الأهلية سوى لمدة 4 سنوات.









وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ أقر بإجراء انتخابات الجبلاية لمدة ٤ سنوات، موضحًا أن الدورة الأوليمبية فى طوكيو كان مقررًا لها عام ٢٠٢٠ الحالي وتم تأجيلها.









وشدد على أن "ما يردده البعض عن إجراء انتخابات الجبلاية لمدة عام كلام كفتة وبعيد عن الواقع"، مشيرا إلى أن تعليمات الفيفا والثوابت الخاصة به تؤكد أن الانتخابات ستجرى لمدة ٤ سنوات.









وعن تفاصيل ترشحه خلال الفترة القادمة على مقعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة قال عبد الغني: "مش هعمل جولات انتخابية غير لما يتفتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة بشكل رسمي أمام الراغبين فى دخول معترك المنافسة الانتخابية، وأتواصل بشكل مستمر مع جميع الأندية فى ربوع محافظات مصر من خلال عملى رئيسا لجمعية اللاعبين المحترفين وعلاقتى جيدة وسمن على عسل بجميع مسئولي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية".





وأضاف: "وأنا كنت خارج مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات وعلى أتم التواصل مع مسئولى الأندية من الجمعية العمومية للتعرف على رؤيتهم ومطالبهم المشروعة من أجل الارتقاء والنهوض بالكرة المصرية".









وأكد رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أنه لن يترشح فى انتخابات مجلس الإدارة القادم لاتحاد الكرة ضمن أية قائمة من القوائم المطروحة على الساحة الانتخابية وقال: "طول عمرى بخوض انتخابات الجبلاية بشكل مستقل واعتدت على ذلك منذ دخولى المنافسة فى أي انتخابات للجبلاية"، مشددا على أنه يتمتع بين أعضاء الجمعية العمومية بالثقة ويوجد جسر من التواصل مع جميع مسئولى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.









وأوضح عبد الغني أنه لن يترشح ضمن أى قوائم على الساحة وسوف يخوض المعركة الانتخابية بشكل مستقل، لا سيما وأنه يحظى بتقدير وحب من أعضاء الجمعية العمومية.











ونوه إلى أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، يبحث عن وجوه جديدة فى انتخابات الجبلاية القادمة وقال: "أبوريدة مش لاقى وجوه جديدة علشان ينافس بيها فى انتخابات مجلس الإدارة القادمة".









ولفت إلى أن اجتماع الرحاب الأخير مع مسئولى أحد الأندية وبعض الأعضاء السابقين فى الجبلاية لا يعنى أن المهندس هاني أبو ريدة سوف يخوض الانتخابات القادمة بقائمة معينة، منوها إلى أن الحديث عن استعانة أبو ريدة بنجم الأهلى السابق وائل جمعة للانضام إلى قائمته الانتخابية تكرر كثيرا، مشددا على أن الصخرة يعمل فى التحليل للمباريات خارج البلاد ولن يكون لديه وقت لأي انتخابات.









وعن تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية قال: "تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية من حق الأندية أعضاء الجمعية العمومية"، لافتا إلى ضرورة الاستماع من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مقترحات ومطالب الأندية.









وأضاف: "عند إجراء أي تعديلات فى لائحة النظام الأساسي للجبلاية يتعين على اللجنة الخماسية المؤقتة أن تنصت إلى الأندية وتستمع إلى رؤيتها باعتبار أن الأندية هى صاحبة الحق الأصيل فى تعديلات اللائحة"، موضحا أن أي تعديلات فى لائحة النظام الأساسي للجبلاية يجب أن تصب فى صالح أعضاء الجمعية العمومية بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.











وعن حظوظ الأهلى والزمالك، أعرب البلدوزر عن أمنيته أن يكون نهائى دورى أبطال أفريقيا مصريا، وقال: "نتمنى أن نرى نهائيا مصريا خالصا فى دورى أبطال أفريقيا ويتخطى الأهلي نظيره الوداد ويفوز الزمالك على الرجاء والوصول إلى المباراة النهائية فى دورى أبطال أفريقيا".









وأضاف: "حظوظ الأهلى والزمالك متساوية فى بلوغ المباراة النهائية شريطة الاستعداد الجيد للمباريات فى ظل وجود منافسين متميزين من المغرب فريقا الوداد البيضاوي والرجاء المغربي".







