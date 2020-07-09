كل ما تريد معرفته عن اختبارات القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة 2021





وعن نظام الامتحان، أكد وزير التربية والتعليم أن هذا الامتحان يعتبر اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.









وقال وزير التربية والتعليم: "يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني".









وأضاف: "يحق للطالب الذى لم يتم قبوله فى الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم".









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب من جميع محافظات الجمهورية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، من خلال الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg