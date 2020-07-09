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حوادث

سرقوا 6 آلاف جنيه وتركوا 129 ألفاً.. ضبط المتهمين بسرقة مندوب شركة في الأقصر

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:51 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بالإكراه، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة الأقصر من أحد المواطنين (مندوب بشركة أدوات منزلية - مقيم بمحافظة القاهرة) أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بدائرة المركز وحال توقفه على جانب الطريق للاستراحة فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" بتهديده بإستخدام "فرد خرطوش - سلاح أبيض" والإستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه منه وهربا، وأضاف أنه كان بحوزته مبلغ 129 ألف جنيه أخرى لم يتم سرقتهم.

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 أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالأقصر أن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش طلقتان لذات العيار - مطواة - مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم اعترفوا اإرتكابهم للواقعة حال استقلالهم دراجة نارية "قيادة أحدهم" بمحل الواقعة حيث شاهدوا المجنى عليه داخل سيارته فعقدوا العزم على سرقته وقام إثنين منهم بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والإستيلاء منه على المبلغ المشار إليه ، وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة.   

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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