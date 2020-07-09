تنتهك القانون وتمولها قطر.. الكونجرس الأمريكي ينقلب على الجزيرة

أكدت النائبة السابقة في الكونجرس الأمريكي إليانا روس ليتينين، أن شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية متهمة بمخالفة القوانين الأمريكية بسبب عدم كشفها عن علاقاتها بالنظام القطري.





وأصدرت النائبة السابقة، تقريرا اتهمت فيه شبكة الجزيرة بالعمل كوكيل سري للحكومة القطرية وهو ما ينتهك القوانين الأمريكية الخاصة بتسجيل الوكلاء الاجانب.





واتهم التقرير بشكل واضح الجزيرة بانتهاك قوانين وكالة الأنباء الاجنبية من خلال العمل تحت ستار وكالة أنباء مستقلة في حين تمول الجزيرة من قبل الحكومة القطرية ما يجعلها مؤسسة غير مستقلة.





وتقدم أعضاء بارزون في الكونجرس الامريكي بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية يطالبون فيه بإجراء تحقيق شامل في أنشطة الجزيرة لتحديد ما إذا كانت تنتهك القوانين الأمريكية أم لا.





وكانت النائبة السابقة في الكونجرس أثارت في وقت سابق قضية النفوذ القطرية في الولايات المتحدة وذلك أثناء تواجدها في الكونجرس الامريكي، حيث استطاعت قطر اختراق المؤسسات الأمريكية الرئيسية، ونظام التعليم العام في الولايات المتحدة.





وتسببت الجزيرة في عام 2018، في غضب واسع داخل الكونجرس الامريكي، عقب الكشف عن أنشطة تجسس ضخمة تورطت فيها ضد أفراد يهود في واشنطن.





وذكرت مصادر في واشنطن عن استعداد الكونجرس الامريكي للتحرك بهذه القضية ضد قطر في الاسابيع القليلة المقبلة.