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محافظات

مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:09 م
مبادرة
مبادرة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنفيذ المبادرة الرئاسية بالدقهلية لتخفيض أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم بنطاق محافظة الدقهلية لتباع للمواطنين سعر الكيلو 60 جنيها بدلا من 75 جنيها تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين ويتم تنفيذها خلال الفترة من 21 - 31 يوليو الجارى .

 جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم الخميس يرافقه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومسئولى التموين ومباحث التموين منافذ بيع اللحوم والأسماك ومنافذ الدواجن المجمدة بالمنصورة وذلك فى إطار مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه  "حياة كريمة" المشروع القومى لمحاربة الغلاء وبمناسبة اقتراب وحلول عيد الاضحى المبارك.

 وقد التقى المحافظ بالمواطنين القائمين بالشراء واطمأن منهم على جودة اللحوم ومناسبة الأسعار وكذا تعامل القائمين بالعمل فى المنافذ مع الجمهور مؤكدا على أهمية حسن التعامل بالأخلاق الطيبة .

واضاف اننا جميعا نتعاون من اجل الصالح العام وتلبية مطالب المواطنين فى ربوع المحافظة ،اشار المحافظ لأهمية تكثيف حملات الصحة والطب البيطرى  والتموين على كافة المنافذ للتأكد من الصلاحية ومراقبة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ايا كانت حرصا على الصحة العامة وحياة المواطنين.

مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع
مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع
مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع
مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع
مع اقتراب عيد الأضحى.. مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم بالدقهلية بمنافذ البيع
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