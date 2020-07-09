السعودية تسجل 3183 إصابة جديدة بـ كورونا.. وحالات الشفاء تتجاوز 160 ألفا

سجلت المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.









ووفقا لـ "العربية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا الجديد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة 223327 حالة.









وأضافت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 3046 حالة تعافٍ، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المتعافية 161096 حالة.

















وأكدت وزارة الصحة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2100 حالة وفاة.









وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، الفئات الأقل خطورة من مصابي فيروس كورونا بأنهم عرضة للوصول إلى مراحل متقدمة من الفيروس، وقد تصل إلى المراحل الحرجة.







