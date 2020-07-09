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أخبار العالم

عشية ترشيح التويجري لمنظمة التجارة العالمية.. السعودية تطلق مبادرة الرياض للتجارة والاستثمار

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:25 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـــس رضــا

قادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين التى ترأسها المملكة العربية السعودية ورشة عمل مبادرة الرياض وذلك  لإحراز تقدم في الإجراءات الرئيسية بشأن وضع التجارة والاستثمار العالميين.

 

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تناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية. وقد أسهمت هذه الورشة رفيعة المستوى في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يُستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.

 

وقد ركَّزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19على سلاسل الإمداد العالمية.

 

 وكان  وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين قد أعلنوا  في مايو عن الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة، كما أدَّت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.

 

ايضًا، ستجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مره اخرى في شهر أكتوبر قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ حيث تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.

 

يشار إلى أن، المملكة العربية السعودية، أعلنت (الأربعاء)، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

 

 

 

وأكدت البعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان الرياض الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون قويًا يعزز الانفتاح القائم على قواعده متعدد الأطراف.

 

 

 

وأشارت البعثة في بيان إلى إدراك المملكة أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة دوليًا.

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