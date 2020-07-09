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أخبار العالم

بعد نجاته.. رئيس أركان إسرائيل يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:02 م
رئيس أركان إسرائيل
رئيس أركان إسرائيل يدخل الحجر الصحي برفقة عدد من الضباط
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سمر صالح
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن  رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي سيخضع  للحجر الصحي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي وعدد من الضباط الآخرين للحجر الصحي لاختلاطهم بضابط الأسبوع الماضي اتضح اليوم أنه مصاب بكورونا.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن المئات من جنود الجيش الإسرائيلي خضعوا للحجر الصحي، ليرتفع بذلك عدد الجنود بالعزل إلى 7809 جنديا.

وكشفت القناة 12 العبرية، عن خلل خطير حدث في مروحية رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي وسقطت الطائرة على ارتفاع 100 قدم.
 
وأكدت القناة العبرية، أنه خلال الحدث توقف محرك من أصل محركين عن العمل، بينما كان كوخافي على متن مروحية في طريقه من مقر الكنيست إلى إحدى قواعد الجيش.

وأضافت القناة أنه خلال محاولة السيطرة أوقف الطيارون المحرك الثاني، وبدأت المروحية تهوي من ارتفاع 100 قدم حتى وصلت لحوالي 30 مترا من الأرض.

وتابعت القناة أن الطيارون أدركوا أنهم ارتكبوا خطأ فقاموا فورا بتشغيل المحرك وتمكنوا من السيطرة على المروحية، وقرروا الاستمرار في الرحلة حتى قاعدة تل نوف، لم تقع إصابات في الحادث والجيش فتح تحقيق.
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