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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت   أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس  9-7-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 802 جنيه، بعد ان كان يسجل 804 جنيهات ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر 


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين914 جنيها إلى 917 جنيها .
  
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما 838 جنيها إلى 840 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 800 جنيه إلى 802 جنيه

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  686 جنيها إلى 687 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 533 جنيها إلى 535  جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 6.400 جنيه إلى 6.416ِ ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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