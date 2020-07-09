استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم

أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 9-7-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 802 جنيه، بعد ان كان يسجل 804 جنيهات ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية. استقرتخلال ختام تعاملات اليوم الخميس 9-7-2020. ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 802 جنيه، بعد ان كان يسجل 804 جنيهات ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





أسعار الذهب في مصر









وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين914 جنيها إلى 917 جنيها .

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما 838 جنيها إلى 840 جنيها





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 800 جنيه إلى 802 جنيه





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 686 جنيها إلى 687 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .





تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 533 جنيها إلى 535 جنيها .





تتراوح سعر الجنيه الذهب 6.400 جنيه إلى 6.416ِ ، يزن 8 جرامات .





أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. وعنبالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



