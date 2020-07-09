التخطيط: تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات

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وأشارت هالة السعيد إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.