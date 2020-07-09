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اقتصاد

التخطيط: تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن  الحكومة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمختلف المحافظات والمناطق المصرية، من خلال مؤشر التنافسية الوطنية.

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وأشارت هالة السعيد  إلى جهود تحسين البنية التحتية من خلال تحسين الطرق، منوهة عن أن مصر احتلت المرتبة 28 فى مؤشر جودة الطرق بالنسبة لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019.

جاء ذلك خلال مشاركتها  اليوم  عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الحدث الجانبي "التقدم بشأن أهدف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وعلاقته بفيروس كورونا"، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWA.

وذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2020 الذى ينعقد فى الفترة من 7 إلي 16 يوليو الجاري علي أن تتضمن الأيام الثلاثة الأخيرة الجلسات الوزارية.
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