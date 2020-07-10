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محافظات

شفت الموت بعنيا.. حكاية أول متبرع ببلازما الدم مع كورونا في سوهاج.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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خالد رياض


صاحب سوبر ماركت بمنطقة المخبز الالي، احمد علي كمالي، 30 عاما يقيم قرية أولاد عزاز بمركز سوهاج  أصيب بفيروس كورونا اثناء عمله بالسوبر ماركت الخاص به  بعد أن خالط أحد المصابين من مدينة اخميم.

أصيب في بداية الأمر بارتفاع في درجة الحرارة وهذيان بالجسم، وعلي إثر ذلك ذهب لمستشفى حميات سوهاج لإجراء الكشف الطبي وتم اخذ عينة، تأكدت بعدها اصابته بفيروس كورونا.



قال أحمد : "حُجزت بمستشفى حميات سوهاج، لمدة 3 أيام، وزادت الأعراض حيث ارتفاع درجات الحرارة وزاد بعدها ضيق التنفس، وما زاد الأمر صعوبة ما حدث من اهمال داخل مستشفي الحميات شفت الموت بعنيا ".



مضيفا :"تعامل الممرضات والعمال بالمستشفى شيء يدعو للأسف حيث ان تقديم الأدوية والعلاج يتم بطريقة غير آدمية: "يتركونك في الحجرة ولا يمر عليك أحد بالرغم من المعاناة والألم الشديد، ربما الامر يتجاوز اليوم الكامل لا ترى حتي ممرضة".



وأوضح :"ما وجده بالمستشفى من تعامل ونقص المستلزمات الطبية يشير الي عدم تأهل المستشفى لاستقبال مرضى كورونا، بالإضافة الي استغلال العمال للمرضي في تحملهم تكاليف فوق طاقة البعض منهم حتي وصل الامر لشراء مياه الشرب من كولدير المستشفى بقيمة خمس جنيهات للزجاجة الواحدة".



وأضاف قائلاً: "بعد مرور تلك الأيام ورحلة المعاناة التي عاشها مع المرضي قررت إدارة المستشفى نقله الي عزل مدن الشباب بمحافظة الأقصر دون علمي، وفي منتصف الليل جاءت سيارة إسعاف لنقلي الي العزل، ومن أول يوم وجدت تعامل يفوق الوصف مع جميع المصابين، تشعر وكأنك بمنزلك، جميع الأطقم الطبية أطباء وممرضات وعمال جميعهم في خدمة المرضي، موكداً على ان المساعدة ليست بالعلاج فقط لابد من الجانب النفسي".



وأضاف: هذا ما يحرص عليه الطاقم الطبي بنزل الشباب بالأقصر، وطوال تلك الفترة التي قضاها "18 يوماً" شعر بتحسن بمرور تلك الأيام حتى أتم الله عليه بالشفاء".



ووجه شكره لإدارة نزل الشباب على ما يقومون به من خدمات لمصابي كورونا، مشيراً الي ان ما يقرب من 360 مصابا بكورونا تم شفائهم جميعاً بفضل الله أولاً وطاقم الطبي بالعزل وقال إنه قرر التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا لوجه الله تعالي، وعندما سنحت له الفرصة تواصل مع مديرية الصحة بسوهاج وابلغهم بمدي إمكانية التبرع، وعلى الفور قام بالذهاب فور وصول جهاز البلازما بنك الدم بسوهاج، وكان اول متبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.



وناشد أول متبرع ببلازما المتعافين بفيروس كورونا، المتعافين بالتبرع بالبلازما دون خوف او تردد، لمساعدة الآخرين.

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