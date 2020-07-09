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حوادث

من السبت.. افتتاح مقر إدارة مرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى بـ6 أكتوبر.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:03 م
مرور الجيزة
مرور الجيزة
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محمد صبرى - اسلام مقلد
تقرر إفتتاح وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى إعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يوليو الجارى لإستقبال المواطنين ونقل الأعمال من المقر القديم الكائن بمنطقة بين السرايات بالدقى إلى المقر الجديد الكائن بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر..مما سيُساهم فى سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بتلك المنطقة.

المقر الجديد يضم عددا من المبانى (الإدارة العامة لمرور الجيزة – مجمع خدمى مرورى متكامل لمرور الدقى ويشمل " وحدتى تراخيص تسيير وقيادة " – نيابة المرور – مكتب الشهر العقارى – مدرسة تعليم القيادة – مناطق لتقديم الخدمات للمواطنين).


وقد تم إتباع أحدث الأساليب لتصميم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقى لتقديم خدمة متميزة للمواطنين ، حيث يتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ، كما تم توفير أماكن لإنتظار السيارات مزودة بمظلات متطورة ومخصص بها أماكن مجهزة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلًا عن تخصيص مساحات تسع لعدد كبير من السيارات للفحص وإختبارات القيادة وبما يسهم فى تقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر.


وذلك فى إطار الإستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال ، وذلك من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التى تشهدها البلاد.   


يأتى هذا فى ضوء السعى الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وحرصًا على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.
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