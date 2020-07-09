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فن

العزوبية الصيفية.. طارق صبري يقضي عطلته داخل مركب

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:20 م
طارق صبري
طارق صبري
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مصطفى كرم

شارك الفنان طارق صبري جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جدبدا له من داخل مركب خلال قضاء عطلته الصيفية. 


وعلق طارق صبري على الفيديو قائلا " العزوبية الصيفية مثل نسيم الصيف ليست بارده كما تدعي".


ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» في منطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة.


طارق صبري عن الأناقة: البساطة هي الفكرة الأساسية


تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

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