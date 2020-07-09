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رياضة

عصام الحضري ينشر صورة مع نجله الصغير شادي.. شاهد

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:22 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم

شارك عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهوره، صورة له مع نجله الصغير "شادي" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عم الناس السد العالي" و " ربنا يباركلك فيه ويحفظه" و " ربنا يخلهولك" و " ماشاء الله عليكم".


وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .


ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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