ما هي الطريقة الصحيحة لتنظيف مرايا السيارة؟

عليك ترك أي آثار للمنظف على المرايا عند التنظيف حتى لا يتراكم ويكون طبقات عائقة.

حافظ على فحص المرايا بشكل مستمر والتأكد من نظافتها قبل أي رحلة ليحافظ على نقائها.

الكثير من السائقين اعتادوا على استخدام ورق الجرائد في تنظيف المرايا وهو العادات الخاطئة لأن زجاج المرايا قد يتعرض للخدش.



مرايا السيارة هي من أبرز الأشياء التي تساهم في القيادة الآمنة للسيارات، خاصة أن المرايا لها العديد من المزايا ومنها رؤية شاملة لجميع المناطق والسيارات حول السيارة بالإضافة إلى مساعدة السائق عند ركن السيارة.ويرى الكثير من الخبراء الأهمية الكبرى لبقاء المرايا في حالة نظيفة وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " بعد النصائح لتنظيف المراياحاول استخدام تنظيف المرايا باستخدام الكحول لتنظيف الزجاج وذلك لأن هذا الفعل قد يسبب وجود بقع على الزجاج تزيد الموقف سوء بدلا من تنظيفه.يجب الاعتماد على قطع القماش عند تنظيف المرايا حتى لا تتعرض للخدش.