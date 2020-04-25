اضبط مرايا السيارة بطريقة صحيحة

يجهل الكثير من السائقين أهمية المرايا الامامية والجانبية في السيارة ووظيفة كل منها خاصة أن معظم حوادث السيارات تحدث نتيجة اهمال ضبط المرايا الامامية والجانبية للسيارة وفي هذا التقرير نقدم لك طريقة ظبط المرايا الامامية في السيارة لتجنب النقاط العمياء.









1-المرآه الأمامية

استمر بتحريك الرآن حتى تكشف كامل الزجاج الخلف للسيارة لرؤية الطريق بشكل واضح وتأكد من عدم وضع أي ملصقات يمكن أن تحجب الرؤية عن الزجاج الخلفي للسيارة





2-المرآه الجانبية اليسري

عليك الجلوس في وضعية القيادة من أجل ضبط المرآه وإمالة رأسك حتى يلامس زجاج النافذة اليسرى بعد ذلك عد وضع المرآه حتى تستطيع رؤية الركن الخلفي من السيارة وبهذه الطريقة يمكنك رؤية المساحة الجانبية .









3-المرآه الجانبية اليمني

كرر نفس الخطوات السابقة بالجلوس بوضعية القيادة ثم إمالة الرأس نحو زجاج النافذة اليمنى حتى يلمس الرأس الزجاج. بعد ذلك تقوم بضبط المرآة حتى ترى الركن الخلفي من السيارة والتي من خلالها ستستطيع رؤية كامل المساحة الجانبية بما فيها النقاط العمياء من الجهة اليمنى.



