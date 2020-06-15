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سيارات

احمي نفسك .. تعلم طرق ضبط مرايا السيارة لتتغلب على النقط العمياء

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:06 م
النقط العمياء
النقط العمياء
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اشرف عطية
ضبط مرايا السيارة من اهم الاشياء التي يجب القيام بها قبل القيادة حيث أن إهمال ضبط المرايا الجانبية قد يعرضك للحوادث بسبب النقاط العمياء التي تساهم في وقوع حوادث بنسبة كبيرة.

النقط العمياء هي المساحات التي تكون بجانبي السيارة التي من الصعب رؤيتها أثناء القيادة من المرايا الثلاث للسيارة، ولقد كشف الخبراء عن موضع النقاط العمياء بالنسبة للسيارة وهم الزاويتان الزاوية من ناحية اليمين و الزاوية من ناحية اليسار.


والنقط العمياء تتسبب في عدم رؤية السيارات القادمة من الخلف من هذه الزوايا إلا بعد تخطي سيارتك و تغيير المسارات في الطريق أثناء القيادة يعتبر هو السبب الأول للحوادث ففي هذا السياق نطرح عليكم طرق ضبطها بشكل صحيح.


1- مراية الصالون وهي الخاصة بكشف الطريق خلف السائق، وما عليك فعله هو ضبطها بتحريكها إلى أن تكشف كامل الزجاج الخلفي، مع ملاحظة أنه يجب عدم وضع أي متعلقات تحجب الرؤية على الزجاج الخلفي للسيارة لتتمكن من ملاحظة السيارات خلفك .


2- المراية على يمين السائق و لضبطها الجلوس بوضعية القيادة، ثم يميل بالرأس نحو زجاج النافذة التي على اليمين إلى أن يلمس رأسه الزجاج، ثم يقوم على هذه الوضعية بضبط المرايا التي على اليمين حتى يرى الركن الخلفي من السيارة، وهكذا أيضًا ستكشف المرآة كامل المساحة الجانبية بما فيها النقطة العمياء اليمنى لتضمن افضل رؤية .


3- المراية الجانبية على يسار السائق وهي المرآة التي تقع بجانب السائق مباشرة، وهي الخاصة بكشف النقطة العمياء على يسار السائق، ولضبط المرآة يجلس السائق في وضعية القيادة، ويميل برأسه حتى تلامس زجاج النافذة اليسرى، ثم يقوم بتعديل وضع مرآة اليسار حتى ترى الركن الخلفي من السيارة، وهكذا ستكشف المرآة كامل المساحة الجانبية بما فيها النقطة العمياء اليسرى لتضمن افضل رؤية.

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