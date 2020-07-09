من يتجاوز سيتسبب في غلق المسجد.. الأوقاف تواصل أعمال التعقيم ومراعاة التباعد دخل المساجد

أكدت وزارة الأوقاف استمرار عمليات التعقيم والنظافة المستمرة بالمساجد على مستوى الجمهورية.





وأوضحت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.





وناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.





وأكدت وزارة الأوقاف أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، وستكون الوزارة مضطرة على الرغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .