AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 264 رحلة.. مصر للطيران نقلت 30 ألف راكب خلال أول أسبوع لعودة الطيران

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:36 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من ٣٠ الف راكب علي متن ٢٦٤ رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث تم تشغيل رحلات إلي ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ يوليو وحتي ٧ يوليو الجاري هي ( امستردام ؛ اثينا ، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ الي ٧٥% بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت ٢٢٠٠ راكبا و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة .  

وأضاف الطيار رشدي زكريا أنه اعتيارا من يوم ٨ يوليو  وحتي ١٤ يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها الي ٢٧ وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد الي أكثر من ٣٠ رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو  ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي . 

وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين علي الرحلات الدولية والداخلية بلغ ٤٥٠٠ راكب يوميا وهي نسبة مقبولة، كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدي ٢٠ % من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل  مصرللطيران متوسط ٩٠ رحلة دولية وداخلية يوميا .

الجدير بالذكر أن مصرللطيران لم تغيب عن سماء العالم خلال فترة توقف رحلات الطيران الدولي لنقل الركاب حيث قامت شركة مصرللطيران للشحن الجوي في الفترة من ١٩ مارس وحتي نهاية يونيو ٢٠٢٠ بتشغيل ٣٩٠ رحلة شحن جوي نقلت علي متنها ٢٩ الف طن بضائع  الي ١٨ وجهة دوليه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: تسيير مصر للطيران رحلات لـ 29 وجهة دولية قرار تحفيزي لعودة السياحة

برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء انطلاق رحلات الطيران واستقبال السائحين

اعتبارا من أول يوليو.. مصر للطيران تسير رحلات لأكثر من 29 وجهة دولية.. ونواب: قرار إيجابى لتنشيط السياحة.. ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بعد تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد.. نائب: عودة حركة الطيران ضرورية

أول يوم تشغيل.. مصر للطيران تسير 14 رحلة دولية منتظمة على متنها 2000 راكب

تخفيض 20 %على أسعار التذاكر.. مصر للطيران: زيادة عدد الرحلات لـ 20 غدا

ترشيحاتنا

رامز حفظ الله ناشئ ميلوول الإنجليزي: فشل انضمامي إلى توتنهام أحبطني وأتمنى اهتمام منتخب مصر بي.. أحلم بتخطي أرقام صلاح وارتداء قميص آرسنال

محمد بيومي: تحرك الزمالك نحو اتحاد الكرة بملف نادي القرن الأسبوع المقبل

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

احذروا.. منشورات تعد بتوزيع ثروة الراحلة رجاء الجداوي

خبير فلك سعودي يحذر من حالة مناخية تتسبب في كثرة الثعابين والعقارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟