على متن 264 رحلة.. مصر للطيران نقلت 30 ألف راكب خلال أول أسبوع لعودة الطيران

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من ٣٠ الف راكب علي متن ٢٦٤ رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث تم تشغيل رحلات إلي ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ يوليو وحتي ٧ يوليو الجاري هي ( امستردام ؛ اثينا ، بروكسل ، بودابست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ، لندن ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، أديس أبابا ، جوبا ، تونس ، دبي ، أبوظبي ، الشارقة ، بيروت ، واشنطن ، نيويورك ، تورنتو ، البحرين ) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ الي ٧٥% بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت ٢٢٠٠ راكبا و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة .





وأضاف الطيار رشدي زكريا أنه اعتيارا من يوم ٨ يوليو وحتي ١٤ يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها الي ٢٧ وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد الي أكثر من ٣٠ رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي .





وأوضح أن متوسط عدد الركاب في الاتجاهين علي الرحلات الدولية والداخلية بلغ ٤٥٠٠ راكب يوميا وهي نسبة مقبولة، كانت غير متوقعة في ضوء حجم التشغيل الحالى الذي لا يتعدي ٢٠ % من عدد الرحلات التى كانت تسيرها الشركة قبل أزمة كورونا حيث كانت تشغل مصرللطيران متوسط ٩٠ رحلة دولية وداخلية يوميا .



