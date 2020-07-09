صلاة الجمعة من الجامع الأزهر غدا.. وشومان يلقي الخطبة عن منهج الاسلام في التعامل مع الأزمات

ينقل التلفزيون المصرى، غدا صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وتم تحديد موضوع الخطبة بعنوان "منهج الاسلام في التعامل مع الازمات"، بدون مصلين ، كما تم اختيار الشيخ علي شميس قارئا للقرآن الكريم.

وحدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف خطيب الجمعة وهو الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق.

وتعد تلك هي خطبة الجمعة الثانية التي يتم نقلها على الهواء من الجامع الأزهر الشريف، وسبق أن تم نقل خطبة الجمعة يوم 5 يونيو الماضى، تحت عنوان" الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، التي ألقاها الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وقرّرت وزارة الأوقاف فتح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب في إطار خطتها لإعداد مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى لإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف، وأن يكون بدء التجربة من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك لسعة مصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.

وحدّدت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لفتح مصليات السيدات أن يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة، وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق على أن يكون الوضوء بالمنزل، وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيًا.

واشترطت الأوقاف ارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي، ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول وكذلك الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء.

وقالت الوزارة إنه لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا بإذن الله تعالى.

وشدّدت على عدم السماح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل ، وعدم اصطحاب أي أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.

وأكدت الوزارة أنه فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد.

وحال التأكد من التزام جميع المصليات بالضوابط سيتم فتح المصليات الكبرى ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات للإشراف على مصليات السيدات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة قبل فتح أي مصلى للسيدات، وذلك للتأكد من تهيئة المصلى وتوفر الاشتراطات اللازمة لفتحه، وأخذ موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بفتحه.

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة بسرعة وضع علامات التباعد اللازمة بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها)، مع تعقيم المكان قبل فتحه للصلاة.

أكدت وزارة الأوقاف استمرار عمليات التعقيم والنظافة المستمرة بالمساجد على مستوى الجمهورية.





وأوضحت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.





وأكدت وزارة الأوقاف أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، وستكون الوزارة مضطرة على الرغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .