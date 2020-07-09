شاهد مران الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، تدريباته الجماعية استعدادًا لعودة مسابقة الدوري الممتاز ٦ أغسطس المقبل.



وإستكمل اللاعبون تدريباتهم من الوحدات البدنية الشاقة ابرزها الجرى حول الملعب وسط حالة من الإصرار والتركيز من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفنى.



كما حرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمي للفريق، وضع خطة تدريبات فنية وبدنية متنوعة للحراس لاستعادة تألقهم قبل استئناف المباريات.