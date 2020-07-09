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رياضة

شاهد مران الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، تدريباته الجماعية استعدادًا لعودة مسابقة الدوري الممتاز ٦ أغسطس المقبل.

وإستكمل اللاعبون تدريباتهم من الوحدات البدنية الشاقة ابرزها الجرى حول الملعب وسط حالة من الإصرار والتركيز من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفنى.

كما حرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمي للفريق، وضع خطة تدريبات فنية وبدنية متنوعة للحراس لاستعادة تألقهم قبل استئناف المباريات.
يذكر أن نتيجة المسحة الثانية سلبية في الإسماعيلي، ويتبقي فقط حالتي الفريق المصابة بالكورونا ملتزمة بالعزل المنزلي وهما نادر رمضان لاعب الفريق، وأيمن عوض الله أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق.
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