شاهد مران الإسماعيلى بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، تدريباته الجماعية استعدادًا لعودة مسابقة الدوري الممتاز ٦ أغسطس المقبل.
وإستكمل اللاعبون تدريباتهم من الوحدات البدنية الشاقة ابرزها الجرى حول الملعب وسط حالة من الإصرار والتركيز من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفنى.
كما حرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمي للفريق، وضع خطة تدريبات فنية وبدنية متنوعة للحراس لاستعادة تألقهم قبل استئناف المباريات.
يذكر أن نتيجة المسحة الثانية سلبية في الإسماعيلي، ويتبقي فقط حالتي الفريق المصابة بالكورونا ملتزمة بالعزل المنزلي وهما نادر رمضان لاعب الفريق، وأيمن عوض الله أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق.