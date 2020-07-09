AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسمة وهبة: كوبري إمبابة سيعود إلى بريقه وعهده القديم بعد التطوير

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:37 م
كوبرى إمبابة
كوبرى إمبابة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود الدولة في تطوير كوبرى إمبابة، وعودته إلى بريقه وعهده القديم، مؤكدة أنه تحفة أثرية وفنية رائعة.


وقالت بسمة وهبة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن كوبرى إمبابة أنشئ منذ 130 عامًا وكان الكوبرى الوحيد الذي يربط خطوط السكة الحديد من الصعيد للقاهرة.


وفقا لتصميم كوبري إمبابة، الذي اتخذ اسمه من منطقة إمبابة التي يقع بها الكوبري، فإنه أحد أهم الكباري الحديدية في مصر وأطولها إذ يبلغ طوله 490 مترا، وهو عبارة عن كوبري حديدي يقع شمال القاهرة على نهر النيل للربط بين القاهرة والجيزة وتحديدا يربط بين حي بولاق أبو العلا وروض الفرج بالقاهرة بحي إمبابة في الجيزة.


ويعتبر الكوبري أحد أهم كباري السكة الحديد على نهر النيل، حتى أنه يعرف عند البعض باسم "كوبري قطار الصعيد"، وهو عبارة عن 7 بواكي معدنية، ويبلغ طوله 490 مترا، من بينها الباكية الثانية من جهة إمبابة وهى متحركة بالدوران لتسمح بمرور السفن النيلية، إضافة إلى أنه يحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5.3 مليار جنيه | وزير النقل يتابع تنفيذ 4 محاور على النيل بـ قنا وأسوان

إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

وزير النقل: الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل.. صور

إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.. والمالية تنفي فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

شاهد.. كوبري إمبابة الأثري على النيل بعد تطويره

شاهد على التاريخ.. كوبرى إمبابة بعد التطوير تحفة هندسية تجاوزت 128 عاما من الزمان

ترشيحاتنا

سرت والجفرة.. الجيش الليبي: الخط الأحمر مؤمن والعدو فشل في اختراقه 3 مرات

يوتيوبر يتعمد تناول "كورن فليكس" في حذاء ثمنه 20 ألف دولار

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 وفاة

لم يبلغ ذروته.. الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة عن كورونا

مصادر: الشناوي سليم وسيشارك في مران الأهلي بشكل طبيعي السبت

الري: 45 ساعة مفاوضات ولم نصل إلى توافق بشأن سد النهضة حتى الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش