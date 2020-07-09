بسمة وهبة: كوبري إمبابة سيعود إلى بريقه وعهده القديم بعد التطوير

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود الدولة في تطوير كوبرى إمبابة، وعودته إلى بريقه وعهده القديم، مؤكدة أنه تحفة أثرية وفنية رائعة.









وقالت بسمة وهبة خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن كوبرى إمبابة أنشئ منذ 130 عامًا وكان الكوبرى الوحيد الذي يربط خطوط السكة الحديد من الصعيد للقاهرة.









وفقا لتصميم كوبري إمبابة، الذي اتخذ اسمه من منطقة إمبابة التي يقع بها الكوبري، فإنه أحد أهم الكباري الحديدية في مصر وأطولها إذ يبلغ طوله 490 مترا، وهو عبارة عن كوبري حديدي يقع شمال القاهرة على نهر النيل للربط بين القاهرة والجيزة وتحديدا يربط بين حي بولاق أبو العلا وروض الفرج بالقاهرة بحي إمبابة في الجيزة.









ويعتبر الكوبري أحد أهم كباري السكة الحديد على نهر النيل، حتى أنه يعرف عند البعض باسم "كوبري قطار الصعيد"، وهو عبارة عن 7 بواكي معدنية، ويبلغ طوله 490 مترا، من بينها الباكية الثانية من جهة إمبابة وهى متحركة بالدوران لتسمح بمرور السفن النيلية، إضافة إلى أنه يحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.