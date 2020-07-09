العدل توافق على فتح مكتب للشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية

صرح المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية بأنه تم اليوم الحصول على موافقة وزارة العدل على البدء في اجراءات فتح مكتب للتوثيق المميكن " الشهر العقاري " بالغرفة التجارية بالإسماعيلية. أحمد





واكد عثمان ، اتخاذ الاجراءات بشأن الرسومات الهندسية المعتمدة لشكل ومكان ومساحة الشهر العقاري بالغرفة التجارية.





كان المهندس احمد عثمان، تواصل مع المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم الخميس ، بعد أن جاءت لجنة من وزارة العدل لمعاينة الغرفة من شهر ، وطالبت بتعديل المكان وعمل رسومات هندسية ، وأكد وزير العدل أنه تم الموافقة وستصل الغرفة التجاريه خلال ساعات.





واضاف رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن الخدمة المقدمة داخل الغرفة التجارية سوف تشمل، أصدار التوكيلات "عام وخاص، وإثبات التاريخ على العقود "الشركات"، والتصديق على التوقيعات للعقود "الإيجار ـ الشركات".





واكد عثمان علي البدء في تجهيز المكان خلال الايام القادمة، على أن يعمل الشهر العقاري لخدمة التجار في اقرب وقت.





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