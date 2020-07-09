أستون فيلا ضد مان يونايتد .. الشياطين يتقدمون بهدفين دون رد بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد بتقدم اليونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .



جاء هدف فيرنانديز فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد 1 – 0.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل اللاعب جرينوود الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد بعد اسيست من اللاعب أنطوني مارسيال.



