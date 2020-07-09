أستون فيلا ضد مان يونايتد .. الشياطين يتقدمون بهدفين دون رد بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد بتقدم اليونايتد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" .
جاء هدف فيرنانديز فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم مانشستر يونايتد 1 – 0.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل اللاعب جرينوود الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد بعد اسيست من اللاعب أنطوني مارسيال.
ويسعى فريق استون فيلا لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط لدوري القسم الثاني، حيث فشل في تحقيق الفوز في اخر 5 مواجهات بالمسابقة .
بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة تحت قيادة فنيه ل سولشاير سعيا لمواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأها عقب استئناف المسابقة التى توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا .
ويحتل فريق استون فيلا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " برصيد 27 نقطة بينما جاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة .
جدير بالذكر ان فريق ليفربول حقق لقب بطولة الدوري الانجليزي بشكل رسمي للمرة ال19 في تاريخه بعد غياب دام لأكثر من ثلاثون عاما عن التتويج باللقب .