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ديني

النذر.. هل يجوز التوزيع منه للأهل والأقارب أم للفقراء فقط

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:06 م
النذر.. هل يجوز التوزيع
النذر.. هل يجوز التوزيع منه للأهل أم الفقراء فقط
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محمود ضاحي
هل يجوز التوزيع من النذر  للأهل أم للفقراء فقط.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يفضل إذا كان النذر طعاما يوزع على الفقراء فقط.

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسلم عليه أن يفي بالنذر الذي أوجبه على نفسه وتعهد بتنفيذه كما تلفظ به حقيقة.

وأكمل أمين الفتوى، فى رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء، أن من نذر أن يتصدق بأموال فعليه التصدق بالأموال ومن نذر الذبح فعليه الذبح، ومن نذر بالصوم فعليه بالصوم.

الإنسان إذا ما نذر شئً لله فعليه ان يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين.

وكفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء.

قالت دار الإفتاء إن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.

وأضافت: وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء.

فالنذر نوعان: الأول: النذر المعلق، وهو أن يعلق النذر على حصول شيء، كما لو قال: إن شفاني الله لأتصدقن بكذا أو لأصومن كذا، ونحو ذلك، النذر الثاني: النذر المُنَجَّز «أي: الذي لم يعلق على شيء»، كما لو قال: لله علي أن أصوم كذا.

وكلا النوعين من النذر يجب الوفاء به إذا كان المنذور فعل طاعة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» رواه البخاري (6696).
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