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حوادث

الطريق إلى مجلس الشيوخ.. 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات لتلقي أوراق المرشحين السبت.. ولجان لفحص طلبات الترشح

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:09 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
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جودت عيد وعمرو خليفة
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ إجراءاتها للتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر اجراؤها ١١و١٢ اغسطس المقبل، وتفتح 27 محكمة ابتدائية بالمحافظات أبوابها السبت؛ لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا.


وأكدت الهيئة أن المحاكم التي يترأسها رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أو مساعديهم،ستتولى تلقى طلبات المرشحين.


لجان فحص 

وفي نفس السياق شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجانا لفحص طلبات الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين بنظامي الفردي والقوائم.


ونص قرار تشكيل اللجان "تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة "أ" وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة، وذلك طبقا للكشوف التي أقرتها الهيئة. 


وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولية.


وأكد  المستشار لاشين إبراهيم ر ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه ينبغي على المرشحين اعتبارا من يوم السبت عند التوجه  إلى لجان المتابعة أن يكون مستكملا جميع المستندات المطلوبة لاسيما وإن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبي والتحليل منذ اليوم الثاني لدعوة الناخبين.


الرموز الانتخابية 

وأوضح  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان الهيئة وضعت  قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.


وقال انه فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابيـة وتلقـى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى للقائمة و المحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيـصه، و تتـولى الهيئـة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك القائمة خلال ٢٤ سـاعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة.


وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون الأولوية فـى الاختيـار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فـإن تعـذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح.


أما فيما يخص المترشحين بالنظام الفردى يضمن المترشح طلـب ترشـحه باختيـار رمز من الرموز المتاحة المحددة، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعـة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولًا بأول بناء على مـا جـاء بالطلـب، ويحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خاليًا من تحديد الرمز المطلـوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.


وقالت الهيئة انه بالنسبة للمترشحين المنتمين إلى حزب طلـب تخـصيص الرمـز الانتخـابى الـسابق تخصيصه لحزبه من الجدول  بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مـع طلب الترشح، ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.


وأشارت الوطنية للانتخابات إلى أن اللجان ستقوم  بفحص الطلبات بإعلان كـشوف المترشـحين المقبـولين ورمـوزهم لكل من النظام الفردى أو القوائم بحسب الأحوال لمدة ٣ أيام اعتبارًا من اليـوم التـالي لإغلاق باب الترشح، و ذلك بمقار لجان متابعة سير الانتخابات و تلقى الطلبات بالمحكمة الابتدائية المختصة.
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