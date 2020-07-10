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فن

ظهرت بالدبلة.. منى فاروق تثير جدل السوشيال ميديا من جديد حول زواجها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:09 ص
منى فاروق
منى فاروق
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سعيد فراج
نشرت الممثلة منى فاروق، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، أثارت بها الجدل، إذ ظهرت فيها وهي ترتدي دبلة في يدها اليسرى، ما أثار الجدل مجددًا حول زواجها، لاسيما بعد أزمتها الأخيرة.

وعلقت منى فاروق، على الصورة قائلة: «مفيش حاجه اسمها احباط لان دايما ربنا موجود .. ربنا كبير وقادر علي كل شي»، ليتفاعل معها المتابعين بالإعجابات والتعليقات. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها زواج منى فاروق، ففي شهر مايو الماضي أشيع خبر زواجها بالفنان الشاب محمد عز، الذي استنكر تلك الشائعات، وأكد محمد عز أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة. 

وكتب محمد عز: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات". 

وكانت نشرت منى فاروق تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد الأزمة النفسية التي تعرضت لها، خاصة بعد خروجها من السجن. 

وقالت منى فاروق متمنية زيارة بيت الله الحرام: "يا رب اكتبلى العمرة .. نفسي أزور بيت النبي اشتكيله". 

وانتاب منى فاروق حالة من البكاء الشديد فى الفيديو اللايف الذي نشرته على حسابها، والذي كشفت فيه تعرضها لحالة نفسية سيئة بعد خروجها من السجن وأنها تفكر فى الانتحار خاصة بعد عزوف الناس المقربين لها عنها.  


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