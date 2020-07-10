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اقتصاد

الجمارك تبحث تفعيل منظومة محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل والرواكد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
عقد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، الخميس، اجتماعا مع مديرى عموم المهامل والحركة وإدارات المنافسات والإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب السيد رئيس مصلحة الجمارك.. في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء بالتصرف في حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية المختلفة وتفعيلا لتوجيهات الدكتور وزير المالية بالإسراع في وضع منظومة وآلية محكمة لضبط وميكنة إجراءات المهمل للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ.



وتم خلال الإجتماع مناقشة توحيد دورة العمل وإجراءات المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة وتفعيل تطبيق المهمل علي الحواسب الآلية بجميع الإدارات والمنافذ الجمركية بما يضمن الوقوف علي الرصيد الفعلي لحاويات ورواكد المهمل وكذا تحليل حركة هذه الحاويات والرواكد وإتخاذ القرارات السريعة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.

كما تم عرض كافة المقترحات والمعوقات وتحديد الاحتياجات البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان سرعة تفعيل التطبيق لتحديث وتطوير العمل بجميع المواقع الجمركية.

حضر اللقاء، الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك وأحمد شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك وهناء خميس رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا وعاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية ومها سليم مدير عام السياسات والإجراءات ووليد حسين مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ومديرو عموم الإدارات العامة المهمل والبيوع الجمركية بمصلحة الجمارك.
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