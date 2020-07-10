تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

قال إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو إن مسؤولي الأهلي لديهم رغبة في التعاقد مع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
وأضاف أن هناك وسطاء تدخلوا عن طريق محادثات مباشرة مع لاعب الفريق الأبيض لإقناعه بالانضمام للقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة خاصة وأنه لم يُجدد عقده الي هذا التوقيت .
يذكر أن نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف أوباما لاعب الفريق الاول للاستمرار داخل النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، لغلق هذه الصفحة تماما في ظل ترديد بعض الشائعات.
وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي