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أخبار العالم

أول تعليق من السلطات الإيرانية على انفجار غرب طهران

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، وقوع انفجار غرب العاصمة طهران، مساء الخميس، مشيرةً إلى أنه كان ناجمًا عن أعمال حفر.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مسئول عسكري إيراني قوله: "الانفجار ناجم عن عمليات حفر لإنشاء نفق على طريق همت السريع بين مدينتي طهران وكرج".

وأضاف أن عمليات الحفر تجري في جبال كلاك الواقعة شرق مدينة كرج، مركز إقليم البرز.

وسبق أن أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، بسماع دوي انفجار غرب طهران وسط تضارب المعلومات في وسائل الإعلام المحلية حول صحة هذه الأنباء. 

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز.

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