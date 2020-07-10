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فن

لكل روح قصة.. ندى بسيوني توجه رسالة لمتابعيها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:11 ص
ندى بسيوني
ندى بسيوني
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محمد بدران

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى بسيوني  ترتدى سترة باللون الأخضر الأنيق، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة دون أي تكلف بشعرها الأشقر والذي اعتادت الظهور به دائما.

واعتمدت ندى على مكياج باللون الهادئ الذى أبرز جمالها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

 وعلقت ندى بسيوني قائلة "لكل روح قصه لا تهمس بها إلا إلى الرياح لعلها تنقلها عبر الأزمان والأكوان 🌱🕊"


ويذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


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