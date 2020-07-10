مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

أعلن مركز الإطفاء في إقليم جولا الكوري الجنوبي جنوبي البلاد اليوم الجمعة مقتل شخصين ونقل 28 آخرين إلى مستشفى بسبب نشوب حريق بمستشفى في بلدة كوهيونج بإقليم جولا الجنوبي، جنوب غرب البلاد.





واندلع الحريق في مستشفى في بلدة كوهيونج على بعد 473 كلم من جنوب غرب سول في وقت مبكر من صباح اليوم، وقفا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.





وهناك احتمال ارتفاع عدد القتلى على خلفية وجود بعض المصابين بجروح خطيرة.





ولم يتم رصد وجود أي نيران خارج المبنى، ويفترض أن الدخان ملأ بسرعة المستشفى، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر.

وكان 69 نزيلا و7 ممرضين موجودين في المستشفى.





ويعتقد مركز الإطفاء أن نشوب الحريق كان بسبب ماس كهربائي .





وسيطر رجال الإطفاء على الحريق بعد مرور ساعتين ونصف الساعة من اندلاع الحريق.



