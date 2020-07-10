AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:16 ص
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
Advertisements
هاجر هانئ
خضعت الإعلامية وفاء الكيلاني لجلسة تصوير جديدة، وقد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها الجديدة.
تألقت وفاء الكيلاني فى الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت جيبة طويلة للغاية باللون الذهبي واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، و نسقت معها قميص ذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي الذى لا يحمل أى نقوشات.

اقرأ إيضا ..

وانتعلت وفاء الكيلاني صندل صيفي تميز بالسيور الرفيعة، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد و لم تبالغ فى ارتداء الأكسسوارات و المجوهرات.

 ومن الناحية الجمالية، بدت وفاء عامر بخصلات شعرها البني القصيرة والمنسدله، وأختارت مكياجا مميزا ومرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسم اختصر معادلة الوجود.. وفاء الكيلاني تهنئ الزعيم بعيد ميلاده

بإطلالة محتشمة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

برسالة شديدة اللهجة.. وفاء الكيلانى تنفى ارتباطها بصورة متداولة عبر وسائل التواصل

بفستان أسود أنيق.. وفاء الكيلانى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاء سالم تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

الري: رفع تقرير نهائي حول مفاوضات سد النهضة إلى جنوب أفريقيا في 13 يوليو.. فيديو

وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

حقوق النبي على أمته.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

فيديوجراف.. أم تلقي طفلها من الشرفة لتنقذ حياته

AdvertisementS

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها