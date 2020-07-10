بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

خضعت الإعلامية وفاء الكيلاني لجلسة تصوير جديدة، وقد شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها الجديدة.

باللون الزيتي الذى لا يحمل أى نقوشات. تألقت وفاء الكيلاني فى الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت جيبة طويلة للغاية باللون الذهبي واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، و نسقت معها قميص ذا أكمام مكشوفة





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وانتعلت وفاء الكيلاني صندل صيفي تميز بالسيور الرفيعة، فيما أكملت إطلالتها بساعة يد و لم تبالغ فى ارتداء الأكسسوارات و المجوهرات.





ومن الناحية الجمالية، بدت وفاء عامر بخصلات شعرها البني القصيرة والمنسدله، وأختارت مكياجا مميزا ومرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.