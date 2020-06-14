نهاركم سعيد.. وفاء الكيلاني داخل سيارتها فى أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني ، جمهورها بأحدث صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت وفاء الكيلاني في الصور داخل سيارتها مرتدية بدى باللون الاخضر، وعلقت على الصورة قائلة: "نهاركم سعيد"





ومن الناحية الجمالية اعتمدت وفاء الكيلاني على الماكياج الهادئ، مع وضع أحمر شفاه باللون البيج، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.





وكان احدث انشطة وفاء الكيلاني الاعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.









يذكر أن الاعلامية وفاء الكيلاني تزوجت من الفنان تيم حسن، في شهر مايو عام 2017، بالقاهرة



