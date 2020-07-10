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محافظات

أغلبهم سرطان الثدى.. رصد 350 حالة أورام فى العريش بشمال سيناء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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احمد صالح
رصدت جمعية مرضى الأورام بمدينة العريش محافظة شمال سيناء نحو 350 حالة أورام  السرطان على مستوى المحافظة، وطبقا للعينات التى أجرتها تبين أن أغلبها سرطان الثدى للسيدات والجهاز الليمفاوى لدى الجنسين، حيث ستشملهم مظلة الرعاية الصحية بالكامل.

وقال المهندس عبد الجواد توفيق سالم المدير التنفيذى للجمعية' إن الجمعية ترعى حاليا 140 مريضا بالأورام 'وجارى زيادة التغطية لتشمل رعاية جميع الحالات ' حيث تم اعداد منظومة معلومات متكاملة تتضمن حصر جميع الحالات المرضية وحالتها الاجتماعية لتوفير الرعاية لكافة الحالات ومساعدتها على تلقى العلاج.

ولفت إلى أن الجمعية تقدم جزءا من نفقات العلاج للحالات التى لم يشملها التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة .. الى جانب توفير وسيلة انتقال للحالات المرضية لتلقى العلاج فى المستشفيات خارج المحافظة.

وسيتم توفير نحو 45 % من التكلفة من خلال عائد المشروعات التى ستنفذها الجمعية ومن خلال البروتوكولات مع الجهات المانحة وتبرعات رجال الأعمال.

ومن جانبه ..قال محمد حسن درغام الراعى الرسمى للجمعية' أن جهود المجتمع المدنى من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة للمحتاجين فى كافة المجالات .. معلنا عن تبرعة بمقر الجمعية مجانا وتوفير استراحات للمرضى أثناء تلقى العلاج.

وأكد  أنه تم وضع خطة طموحة للنهوض بالخدمات المقدمة ورعاية جميع المرضى للعمل على زيادة رصيد الجمعية من التبرعات لتصل من 140 ألف جنيه حاليا الى 3 ملايين و 470 ألف جنيها من أجل تطوير الخدمة وتوفير الرعاية لجميع حالات الأورام بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة' الى تطوير مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث المعدات لعلاج كافة المرضى وفحص المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لجهود الدولة ، وأن أعمال التطوير مستمرة لتشمل علاج الأورام بجلسات الإشعاع والكيماوى.

وقال' أنه جارى تطوير المنظومة ودعم الجهود الحكومية لإقامة وحدة للأورام بمستشفى العريش العام ' وتدريب الكوادر القائمة عليها عن طريق الجمعية والمعاهد العلمية والمستشفيات المتخصصة.


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