أغلبهم سرطان الثدى.. رصد 350 حالة أورام فى العريش بشمال سيناء

ولفت إلى أن الجمعية تقدم جزءا من نفقات العلاج للحالات التى لم يشملها التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة .. الى جانب توفير وسيلة انتقال للحالات المرضية لتلقى العلاج فى المستشفيات خارج المحافظة.



وسيتم توفير نحو 45 % من التكلفة من خلال عائد المشروعات التى ستنفذها الجمعية ومن خلال البروتوكولات مع الجهات المانحة وتبرعات رجال الأعمال.



ومن جانبه ..قال محمد حسن درغام الراعى الرسمى للجمعية' أن جهود المجتمع المدنى من أجل التخفيف عن المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة للمحتاجين فى كافة المجالات .. معلنا عن تبرعة بمقر الجمعية مجانا وتوفير استراحات للمرضى أثناء تلقى العلاج.





وأكد أنه تم وضع خطة طموحة للنهوض بالخدمات المقدمة ورعاية جميع المرضى للعمل على زيادة رصيد الجمعية من التبرعات لتصل من 140 ألف جنيه حاليا الى 3 ملايين و 470 ألف جنيها من أجل تطوير الخدمة وتوفير الرعاية لجميع حالات الأورام بالمحافظة.



وأشار الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة' الى تطوير مستشفى العريش العام وتزويدها بأحدث المعدات لعلاج كافة المرضى وفحص المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وفقا لجهود الدولة ، وأن أعمال التطوير مستمرة لتشمل علاج الأورام بجلسات الإشعاع والكيماوى.



وقال' أنه جارى تطوير المنظومة ودعم الجهود الحكومية لإقامة وحدة للأورام بمستشفى العريش العام ' وتدريب الكوادر القائمة عليها عن طريق الجمعية والمعاهد العلمية والمستشفيات المتخصصة.





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وقال' أنه جارى تطوير المنظومة ودعم الجهود الحكومية لإقامة وحدة للأورام بمستشفى العريش العام ' وتدريب الكوادر القائمة عليها عن طريق الجمعية والمعاهد العلمية والمستشفيات المتخصصة.اقراء ايضا: