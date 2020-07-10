أهمية طرمبة الزيت وأعراض تلفها

تتعرض طرمبة الزيت للأعطال في بعض الاحيان وهو ما يعرض محرك السيارة إلى المشاكل والأعطال والتلف، لذا نقدم لكم اليوم اعراض تعرض طرمبة المحرك للتلف .





اعراض تلف طرمبة الزيت :



1- صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك .







2- اضائة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات .





3-ارتفاع في درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة .



