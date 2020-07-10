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سيارات

أهمية طرمبة الزيت وأعراض تلفها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:02 م
طرمبة الزيت
طرمبة الزيت
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اشرف عطية
زيت المحرك يعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد محرك السيارة علي العمل بكفاءة عالية و هو المسؤول الوحيد عن تزييت الاجزاء الداخلية للمحرك كما يقوم بالمحافظة على المحرك من التلف، عن طريق الانتشار في المحرك وتزليج القطع المعدنية داخله مما يمنع احتكاكهم، كما يقوم الزيت بخفض حرارة المحرك وتنقيته من الشوائب التي تنتج عن الاحتكاك .

والجزء المسؤول عن نشر الزيت في كل أجزاء المحرك هو طرمبة الزيت الذي يعمل على دفع وانتشار الزيت نحو المكابس وأعمدة الحدبات من أجل تزليج هذه الأجزاء الهامة، وهو ما يساعد في عمل الزيت وانتشاره في كامل أجزاء المحرك ليضمن وصولة لكل الاجزاء في الوقت المناسب .

تتعرض طرمبة الزيت للأعطال في بعض الاحيان وهو ما يعرض محرك السيارة إلى المشاكل والأعطال والتلف، لذا نقدم لكم اليوم اعراض تعرض طرمبة المحرك للتلف .

اعراض تلف طرمبة الزيت :

1- صدور أصوات مثل التخبط والطقطقة من المحرك .

2- اضائة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات .

3-ارتفاع في درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة .

4-في بعض السيارات مؤشر ضغط زيت المحرك، يجب ملاحظته فلو كان متدني من الضروري أن تعلم بأن المضخة لم تعد تعمل بالشكل المطلوب.

لذلك يجب الانتباه إلى ظهور أي من هذه المؤشرات في سيارتك والتوقف على الفور، لخطورة تلف مضخة الزيت أو نقص الزيت في محرك سيارتك، وإرسال سيارتك لمركز صيانة لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها مما قد يساهم في تلف المحرك .

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