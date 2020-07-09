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سيارات

أبرزها نوع الزيت.. 4 أخطاء شائعة عند استبدال زيت المحرك

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:46 ص
وع الزيت والفترة»..
وع الزيت والفترة».. 4 أخطاء شائعة عند استبدال زيت المحرك
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منة الله عبد الحميد
يلعب زيت المحرك دورًا رئيسيًا في العملية الديناميكية أثناء قيادة السيارة، وينصح دائمًا بتغيره بصورة منتظمة في حالة وجود شوائب في فلتر الزيت حتى لا يصبح خطرًا على المحرك. 

وينصح قائد السيارة باختيار أفضل نوع لزيت المحرك وعمل الصيانات الدورية دون النظر للسعر، لتفادي مشاكل توقف السيارة وغيرها. 

لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخطاء التي يقع فيها قائد السيارة لتجنبها. 

1- من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها قائد السيارة هو استبدال زيت المحرك بنوع آخر لا يتناسب مع السيارة للحد من التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية تبخير الزيت. 

2- عدم تحديد تصنيف نوع الزيت الخاص بك سواء كان« sh ،sc ،se   ،sf ، sg».

3- تغيير نوع زيت المحرك في حالة وجود عيب في المحرك، من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها قائد السيارة. 

4- تغيير زيت المحرك بعد فترات طويلة تتعدى الفترة المحددة له على العبوة التي تتراوح ما بين 5 آلاف كم وحتى 20 ألف كيلومتر.
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