أبرزها نوع الزيت.. 4 أخطاء شائعة عند استبدال زيت المحرك





وينصح قائد السيارة باختيار أفضل نوع لزيت المحرك وعمل الصيانات الدورية دون النظر للسعر، لتفادي مشاكل توقف السيارة وغيرها.





لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخطاء التي يقع فيها قائد السيارة لتجنبها.





1- من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها قائد السيارة هو استبدال زيت المحرك بنوع آخر لا يتناسب مع السيارة للحد من التكلفة، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية تبخير الزيت.





2- عدم تحديد تصنيف نوع الزيت الخاص بك سواء كان« sh ،sc ،se ،sf ، sg».





3- تغيير نوع زيت المحرك في حالة وجود عيب في المحرك، من أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها قائد السيارة.



