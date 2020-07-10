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رياضة

حال الفوز على نابولي.. برشلونة يواجه الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ في ربع نهائي أبطال أوروبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:37 م
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
أسفرت قرعه ربع نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا التي تقام حاليا في مدينه نيون السويسرية عن مواجهة الفائز من نابولى وبرشلونة يواجه الفائز من تشيلسي وبايرن ميونخ  . 

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا والدورى الأوروبي من مباراة واحدة بدلا من مباراتين ذهاب وإياب .

وحسم كل من باريس سان جيرمان "فرنسا"، ولايبزيج "ألمانيا"، وأتليتكو مدريد "إسبانيا"، وأتلانتا "إيطاليا" التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وتبقى 4 مباريات في دور الـ16 من البطولة، حيث يواجه فريق بايرن ميونخ ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولى، ويوفنتوس ضد ليون، على أن تقام المباريات يومي 7 و8 أغسطس المقبل.

وتقام مباريات دور ربع نهائي البطولة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر على أن تقام مباريات نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 من نفس الشهر.
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