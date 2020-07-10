المتهم ينكر .. ضبط السمكرى المتهم بالتحرش بفتاة فى الجيزة

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض إحدى السيدات لواقعة تحرش.





رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من التعرض لواقعة تحرش من أحد الأشخاص "سمكرى سيارات" بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة حال قيامه بإصلاح سيارتها.





توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد هوية الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وأن المشكو فى حقه (سمكرى سيارات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).





وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور من الشاكية أنها حال إستلام سيارتها من ورشة المشكو فى حقه قام بالتحرش بها فنهرته فقام بالتعدى عليها بالسب والضرب.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة إصلاح السيارة وأنكر قيامه بالتحرش بها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.