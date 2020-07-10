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رياضة

حال تخطيه ولاسك النمساوي.. مانشستر يونايتد يواجه الفائز من كوبنهاجن وإسطنبول باشاكشهير التركي بالدوري الأوروبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:48 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
أسفرت قرعة دور ربع نهائي بطولة الدورى الأوروبي اليوروبا ليج المقامة حاليا في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ولاسك النمساوي امام الفائز من كوبنهاجن الدنماركي وإسطنبول باشاكشهير التركي. 
 
وتقام باقي مواجهات دور الـ16 من بطولة الدورى الأوروبي "اليوروبا ليج" يومي 5 و6 أغسطس 

وكانت نتائج ذهاب مباريات دور الـ16 
رينجرز الاسكتلندي 1-3 باير ليفركوزن الألماني
اولمبياكوس اليوناني  1-1 ولفرهامبتون الإنجليزي
لاسك النمساوي 0-5 مانشستر يونايتد الإنجليزي 
إينتراخت فرانكفورت الألماني 0-3بازل السويسري 
اسطنبول باشاك شهير التركي 0-1 كوبنهاجن الدنماركي 

بينما تقام مباراة واحدة ضمن منافسات نفس الدور بين كلا من خيتافي الإسباني مع إنتر ميلان الإيطالي، وروما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباريات ربع نهائي بطولة اليوربا ليج يومي 10 و 11 اغسطس بينما تقام مباريات نصف النهائي يومي 16 و 17 من نفس الشهر والمباراة النهائية يوم 21 أغسطس . 
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