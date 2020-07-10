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فن

أحدث ظهور لـ أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:29 م
أحمد أبو هشيمة وياسمين
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى
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شيماء عبد السلام
نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر رجل الأعمال فى الصورة مع زوجته الفنانة ياسمين صبرى .


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وتزوج رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من الفنانة ياسمين صبري خلال أيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وعقد قرآن اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

وفوجئ عدد كبير من الجماهير بوجود "عمر أحمد أبو هشيمة" ابن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وهو يلعب في صفوف ناشئي النادي الأهلي، بعد حالة الجدل التي أثارها والده إثر زواجه بـ ياسمين صبري
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