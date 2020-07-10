للانضمام للزمالك.. المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي يصل القاهرة الأحد المقبل

يصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل استعدادا لاتمام اجراءات انضمامه لنادي الزمالك بعدما وقع على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.
وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يتم تأجيل وصوله بناء على طلب مسؤولي القلعة البيضاء.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية فور وصوله إلى القاهرة على أن يعلن بعدها مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقة بعدها.
جدير بالذكر أن لاعبي الزمالك يخضون معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادا لاستئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاث اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .