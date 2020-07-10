للانضمام للزمالك.. المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي يصل القاهرة الأحد المقبل

يصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل استعدادا لاتمام اجراءات انضمامه لنادي الزمالك بعدما وقع على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.





وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة الأسبوع الماضي قبل أن يتم تأجيل وصوله بناء على طلب مسؤولي القلعة البيضاء.





ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية فور وصوله إلى القاهرة على أن يعلن بعدها مسؤولو القلعة البيضاء عن الصفقة بعدها.





جدير بالذكر أن لاعبي الزمالك يخضون معسكرا مغلقا ببرج العرب استعدادا لاستئناف الدورى المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاث اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .