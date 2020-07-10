مصرع وإصابة 3 عمال في انهيار حائط منزل ببني سويف

لقي عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه وأصيب ٢ آخرون، اليوم الجمعة، في حادث انهيار حائط منزل مجاور لكنيسة السيدة مريم بمدينة الفشن في بني سويف، أثناء إجراء أعمال هدم وإزالة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.





انتقلت ٣ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج.





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وتبين أن المصابين هم" إبرام عياد شاكر، ٣٠ عامًا، عامل، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وإبرام ملاك فؤاد، 25 عامًا، مقيم بقرية القضابي، مصاب بكسر بالساق اليسرى، كما تبين أن المتوفى هو حسن رمضان خليل، ٣٣ عامًا، مقيم بمنشية ناصر بالفشن، عامل، وجارٍ إيداعه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة" .





وتبين أن المنزل تمتلكه " فكرية. خ. و" ، وحاصل على رخصة هدم من الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٠، ومحررة عقدًا لهدم وإزالة للمنزل مع مقاول هدم، وأثناء إجراء أعمال الهدم، انهار حائط بشكل مفاجئ، ما تسبب في وفاة عامل وإصابة ٢ آخرين.





وانتقلت قوات الأمن بمركز شرطة الفشن إلى موقع الحادث، حيث تبين انهيار الحائط الأيمن من المنزل المجاور لكنيسة السيدة مريم، وجارٍ رفع الأنقاض.





كما انتقل قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن إلى المنزل لإجراء المعاينة وإتخاذ الإجراءات اللازمة .