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فن

غرام في الكرنك.. شاهد.. آخر ظهور للفنان محمود رضا قبل وفاته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:33 م
الفنان محمود رضا
الفنان محمود رضا
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شيماء عبد السلام
ظهر الفنان محمود رضا قبيل وفاته على إحدى المسارح الإستعراضية ليؤدى رقصته التى صممها لفيلم "غرام فى الكرنك" بعد خمسون عامًا من عرض الفيلم .

وظهر محمود رضا فى الفيديو وهو يؤدى الرقصة الإستعراضية فى أحد الحفلات الفنية بجانب الراقصين الشباب حيث صمم رقصات كثيرة حتى وصل للعالمية .


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ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

كما أعلنت الراقصة دينا، وفاة الفنان محمود رضا، مؤسسة فرقة رضا للفنون الشعبية، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".
نشرت دينا، صورة له وعلقت عليها قائلة، :" انا لله و انا اليه راجعون. الفنان المبدع. مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية #محمود_رضا في ذمة الله ... اللهم ارحمه و اغفر له ... #نسألكم_الدعاء

يذكر أن محمود رضا، هو راقص ومصمم استعراضات مصري. ولد بالقاهرة وتزوج من السيدة خديجة فهمي (أخت فريدة فهمي)، وهو أول من أسس الرقص الشعبي في مصر حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات

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