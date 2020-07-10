تفاصيل ضبط أكبر تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر الهيروين والشابو بسوهاج

تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج، برئاسة الرائد مصطفى رافت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد احمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج و النقيب محمد على فهمى معاون مباحث مركز سوهاج من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من الهيروين والشابو على عملائهم المتعاطين بدائره مركز سوهاج وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.





وشملت المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين على ٩٥ تذكرة لمخدر الهيروين وزنها " ٢٨٥ جرام" تقريبا ، و" ٣٠ " تذكرة لمخدر الشابو القاتل وزنها " ١٠٠ جرام تقريبآ " ، وعدد " ٢ " لمبة زجاجية و بهما خرطوم بلاستيكى لتعاطى مخدر الشابو و عدد " ٣ " هواتف محمول و مبلغ مالى قدره " ١٤٢٠ " جنيها ، ميزان حساس .





كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام المدعو "علاء.ع" ٣٣ سنه عاطل ويقيم قرية نجع النجار مركز سوهاج وهو مسجل مخدرات ، والمدعو "محمود.ع" ٣٥ سنة عاطل ومقيم المخبز الالى قسم اول سوهاج ومسجل اتجار فى المخدرات ، و المدعو "ناصر.ا" ٣٤ سنة عاطل و مقيم نجع النجار مركز سوهاج و هو مسجل مخدرات.





وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد احمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج و التقيب محمد على فهمى معاون مباحث مركز سوهاج و تم ضبط المهتمين بحوزتهم المضبوطات السابق ذكرها.





وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة بيعهما للمواد المخدره و الميزان الحساس لوزن و تجزئة المواد المخدرة و الهواتف المحمول للاتصال على عملائهما المتعاطين.



