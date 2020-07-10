وظيفة حساس الكرنك ومخاطر تلفه على السيارة



تعتمد السيارات علي العديد من الحساسات التي تحسن من ادائها وتمد كمبيوتر السيارة بالعديد من العملومات وتساعد المحرك علي العمل بشكل افضل، ومن أبرز هذهها حساس الكرنك وتتلخص وظيفته في نقل معلومات عن سرعة عمود الكرنك إلى كمبيوتر السيارة لتحديد الوقت الصحيح لإطلاق الشرار من البوجيهات إلى غرفة الاحتراق داخل المحرك لبدء عملية الاشتعال بين الوقود والهواء.





اسباب تلف حساس الكرنك :







1- تعرض الحساس للحرارة والضغط .







2- تعرض الحساس للمياه.







3- انتهاء عمر الحساس الافتراضي.







4- عدم احكام توصيل الحساس للمحرك.







5- قطع في سلك الحساس.







6- تسريب زيت علي الحساس.







7- عطل كنترول المحرك.







مؤشرات تلف حساس الكرنك :





1- الشعور بضعف أداء المحرك .







2-ظهور اهتزازات وارتجاج للسيارة أثناء السير .







3-إصابة السيارة بالنتعات والتقطيع .







4-تأخر استجابة المحرك في الدوران .







5-توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ .



وعندما يتعرض هذا الحساس للتلف فإنه سوف يعطى كمبيوتر السيارة قراءات غير صحيحة، بالتالى يبدأ الكمبيوتر بدوره في إعطاء إشارات خاطئة، مما يسبب العديد من المشاكل والأعطال لمحرك السيارة ابرزها توقفها بشكل مفاجئ اثناء السير .