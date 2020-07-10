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محافظات

استئناف مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة بالوادي الجديد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:40 م
الدكتور احمد محروس
الدكتور احمد محروس
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منصور ابوالعلمين
أعلن الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك انطلاقًا من خطة التعايش مع فيروس كورونا واستئناف المبادرات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية.

وأضاف محروس، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى، وتلقي العلاج والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب.
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وأشار إلى، فحص جميع الإناث فوق 18 عامًا من خلال 200 فريق طبي موزعة على الوحدات، حيث يتكون الفريق من طبيبة بشرية وممرضة ومدخلة بيانات ومثقفة صحية، ويجري تسليم كل مواطنة كارت خاص بها مدون به مواعيد الزيارات القادمة في حال أن الفحص الإكلينيكي طبيعي.

من جانبها قالت الدكتورة تهاني يونس، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والمنسق العام للمبادرة بمديرية الصحة بالمحافظة، إن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية، وتقدم في إدارة الخارجة الصحية بالمركز الطبي بحي الزهور ومركز رعاية الطفل، مكتب الصحة، وعيادة المروة، عيادة الوحدة الصحية بقرية المنيرة.

وأضاف تهاني، أنه بالنسبة لإدارة الداخلة الصحية، بعيادات الوحدات الصحية بكل من قرية أسمنت القلمون والقصر وعزب القصر وغرب الموهوب، والمعصرة، والراشدة، والهنداو، وفي مركز بلاط بكل من وحدة بلاط الصحية عيادة تنيدة، عيادة مرزوق عيادة ذخيرة، وفي مركز الفرافرة بكل من وحدة الفرافرة الصحية، عيادة اللواء صبيح عيادة الكفاح، أبو منقار عثمان بن عفان النهضة، أبو هريرة، في مركز باريس عيادة الطفل بمستشفى باريس العام، وحدة بغداد الصحية ووحدة المكس.

وأضافت تهاني، أن المبادرة تقدم خدماتها يوميًا في أوقات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتى 2ظهرًا، ماعدا الجمعة.

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