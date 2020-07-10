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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تناقش مع صندوق الأمم المتحدة خطة أندية السكان فى العام الجديد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:19 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA  اجتماعًا تفاعليًا لمنسقي أندية السكان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة سبل تنشيط أندية السكان وتمكين الشباب داخل الأندية ومراكز الشباب، والخطة العامة لأندية السكان خلال العام المالي الجديد.

ضم الاجتماع ممثلي أندية السكان بمحافظات "أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، الوادي الجديد، القليوبية، البحر الأحمر"، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاه، وتم الاتفاق على وضع خطة عامة للعمل الفترة المقبلة يشارك بها الشباب أعضاء أندية السكان بمختلف المحافظات بشكل يحقق الاستفادة الكاملة من طاقات ومواهب الشباب الإبداعية.

وتتعاون وزارة الشباب والرياضة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال إقامة معسكرات للتوعية بالقضايا السكانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية بهدف نشر الثقافة الخاصة بالأنشطة السكانية، والعمل على زيادة الوعي بالقضايا السكانية، وتقديم خدمات توعية للشباب. 

كما يتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لإعداد مدربين من الوزارة للتوعية بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية توصيل هذه المعلومات للغير.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه أعلنت العام الماضي عن فتح الاشتراك للمشاركة فى تدريبات إعداد كوادر شبابية لخطة أندية السكان  للقيام بخطه أندية السكان في جميع محافظات الجمهورية للتوعية بقضايا السكان، والتي تستهدف زيادة المعرفة والوعي بتطوير الذات والمهارات من خلال استخدام طرق فعالة مثل فنون المسرح والرياضة
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