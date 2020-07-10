عشان تخس بصحة وأمان.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم





وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، انه لكي نتبع

وآمنا علينا بإتباع بعض النصائح البسيطة لكي لا يؤثر بشكل سلبي على الجسم، ومن أهمها: