عشان تخس بصحة وأمان.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم

عشان تخس بصحة وأمان حاول تنفذ النصائح دي 1-قلل دهونك في الأكل واستخدم الدهون المفيدة بلاش الزيوت المهدرجة . عشان صحتك قبل وزنك 2-خلي نشوياتك محسوبة ضمن سعراتك المطلوبة ويفضل تكون حبوب كاملة زي الفريك والبرغل والشوفان وخبز القمح الكامل. 3-أطبخ البروتينات بطريقة صحية. 4-أشرب ماء بكمية كافية مش أقل من 8 أكواب في اليوم ووزعها على مدار اليوم غلط جدا تشرب الماء دفعة واحدة بكمية كبيرة لأنه هيكون تحميل زيادة على الكلى وكمان الجسم هيخرجها في صورة urine . 5-ظبط مواعيد نومك وعدد ساعات النوم لازم النوم يكون بليل ويكون من 6 ل 8 ساعات ودة بيساعد على إنتظام إفراز هرمونات الجوع والشبع بشكل طبيعي وبيساعد على زيادة الحرق وبيجنبك المشاكل الهضمية ومشاكل عدم التركيز وتقلب المزاج والأكتئاب. دمتم بصحة 👍🏻 وفي احسن حال وجمعة مباركة 🙏🏻