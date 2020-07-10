عشان تخس بصحة وأمان.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم

اتباع نظام ريجيم يمكن ان يقوم به أي شخص، ولكن هناك تبعات صحية وخيمة يمكن ان تصيب الجسم إن لم يكن نظام ريجيم صحيا، يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها بشكل يومي.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان هناك الكثير من الأضرار التي يمكن ان تصيب الجسم إن لم يتم اتباع نظام غذائي صحي، ومن أبرزها الإصابة بالأنيميا، وشحوب الوجه، ونقص الكالسيوم ، وغيرها من الأضرار.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، انه لكي نتبع نظاما غذائيا صحيا وآمنا علينا بإتباع بعض النصائح البسيطة لكي لا يؤثر بشكل سلبي على الجسم، ومن أهمها:
1- الدهون المهدرجة :
الحد من تناول الدهون في الأكل كـ الزيوت المهدرجة، واستبدالها بالدهون المفيدة المتمثلة لـ المحافظة على الصحة، وخسارة الوزن بفاعلية كبيرة.
2- النشويات :
ويتم حساب النشويات التي تتناولها ضمن السعرات الحرارية اليومية، ويفضل تكون حبوب كاملة زي الفريك والبرغل والشوفان وخبز القمح الكامل.
3- البروتينات :
يجب طهي البروتينات بالطريقة الصحية .
4- شرب المياه :
ويجب شرب المياه بكمية كافية؛ بحيث لا يقل عن 8 أكواب في اليوم، ويتم توزيعها على مدار اليوم، ولا يجب شرب الماء دفعة واحدة، وتقسيمها خلال ساعات اليوم المختلفة، وذلك حتى لا يتم التحميل بشكل كبير على الكلى.
5- النوم :
ظبط مواعيد نومك وعدد ساعات النوم، لذا يجب النوم خلال ساعات الليل على ان تتراوح بين 6 ل 8 ساعات، وذلك حتى يساعد على إفراز هرمونات الجوع و الشبع بشكل طبيعي، ويساعد على زيادة الحرق و يجنبك المشاكل الهضمية، ومشاكل عدم التركيز وتقلب المزاج والاكتئاب.
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عشان تخس بصحة وأمان حاول تنفذ النصائح دي 1-قلل دهونك في الأكل واستخدم الدهون المفيدة بلاش الزيوت المهدرجة . عشان صحتك قبل وزنك 2-خلي نشوياتك محسوبة ضمن سعراتك المطلوبة ويفضل تكون حبوب كاملة زي الفريك والبرغل والشوفان وخبز القمح الكامل. 3-أطبخ البروتينات بطريقة صحية. 4-أشرب ماء بكمية كافية مش أقل من 8 أكواب في اليوم ووزعها على مدار اليوم غلط جدا تشرب الماء دفعة واحدة بكمية كبيرة لأنه هيكون تحميل زيادة على الكلى وكمان الجسم هيخرجها في صورة urine . 5-ظبط مواعيد نومك وعدد ساعات النوم لازم النوم يكون بليل ويكون من 6 ل 8 ساعات ودة بيساعد على إنتظام إفراز هرمونات الجوع والشبع بشكل طبيعي وبيساعد على زيادة الحرق وبيجنبك المشاكل الهضمية ومشاكل عدم التركيز وتقلب المزاج والأكتئاب. دمتم بصحة 👍🏻 وفي احسن حال وجمعة مباركة 🙏🏻